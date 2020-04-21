В Samsung задумались о создании 600-мегапиксельного фотосенсора

21.04.2020, 16:35, Новости дня

Компания Samsung взялась за разработку модуля камеры высочайшего разрешения – 600 мегапикселей. Как сообщил в корпоративном блоге Йонъин Парк, исполнительный вице-президент подразделения сенсоров Samsung, подобный датчик сможет захватить больше деталей, чем способен увидеть человеческий глаз.

Samsung является одним из крупнейших игроков на рынке фотосенсоров. Корейцы первыми в мире начали производить 64-мегапиксельные CMOS-датчики для потребительских смартфонов, а затем и 108-мегапиксельные. Самым современным модулем ISOCELL Bright на 108 мп (максимальное разрешение картинки с такого сенсора составляет 12032х9024 пикселя), в частности, оснащаются Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi Note 10.

Следующей разработкой Samsung станет модуль на 600 мп. По словам Парка, возможности человеческого зрения ограничены разрешением около 500 мп, а большинство современных камер делают снимки с длиной волны от 450 до 750 нм, которые видны глазу. Задача Samsung – создать датчики, которые способны различать световые волны за пределами этого диапазона, сказал топ-менеджер.

Такие сенсоры можно будет использовать для диагностики рака кожи, а также для более эффективного контроля качества в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности. “Когда-нибудь в будущем мы, возможно, получим датчики, которые смогут различать микробов, невидимых невооруженным глазом”, – представил Парк. Помимо этого, добавил он, в Samsung занимаются созданием сенсоров, которые способны различать запахи и даже вкус.

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Вести.Hi-tech