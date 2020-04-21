 

“Рубин” по-прежнему хочет подписать полузащитника Шатова

21.04.2020, 16:35, Новости дня

Казанский футбольный "Рубин" и его главный тренер Леонид Слуцкий сохраняют интерес к хавбеку питерского "Зенита" Олегу Шатову. В начале весны стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга не собирается продлевать контракт с 29-летним игроком. Вероятность переезда полузащитника в столицу Татарстана очень высока.

Слуцкий еще в начале года обозначил, что Шатов подходит под его игровую модель, игрок встречался с представителями "Рубина" в Турции и обсуждал возможный переход, напоминает "Спорт-экспресс". Зимой интерес к футболисту проявлял и "Краснодар", но в последнее время "быки" свой интерес ничем не подкрепили. Впрочем, если Шатов станет летом свободным агентом, то вполне вероятно, будет выбирать из нескольких предложений.



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