 

PlayStation 5 впервые продемонстрировали с черным геймпадом DualSense

21.04.2020, 16:30, Разное

Совсем недавно команду LetsGoDigital, регулярно публикующую различные рендеры мобильных девайсов и игровых приставок, пополнил дизайнер из Италии Джузеппе Спинелли, более известный под псевдонимом Snoreyn. Недавно он поделился первыми неофициальными изображениями консоли PlayStation 5 и геймпада DualSense – оба устройства имеют черную расцветку.
При этом, джойстик практически не имеет различий с классическим геймпадом Dualshock 4. Скорее всего, будет выпущено более 1 цветовой версии контроллера DualSense, поэтому пока не известно, какой именно геймпад войдет в состав стандартного комплекта. К слову, об окончательном варианте дизайна приставки в компании пока умалчивают. Что же касается версии PS 5, созданной Спинелли, то она имеет все те же разъемы, которые анонсировали разработчики несколькими месяцами ранее.

Сзади расположатся несколько дополнительных разъемов вроде HDMI и LAN. По предварительным данным, официальный дебют игровой приставки на рынке состоится ближе к концу текущего года.



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