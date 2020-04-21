Настоятель Богоявленского собора умер в Москве
21.04.2020, 16:30, Новости дня
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора протоиерей Александр Агейкин скончался в Москве, информирует рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
«Отошел ко Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве. Просим ваших молитв об упокоении усопшего отца Александра», – сообщается в Telegram-канале рабочей группы.
Священнослужителю было 48 лет. Причина смерти неизвестна.
Протоиерей Александр Агейкин с марта 2013 года состоял на службе Богоявленского Елоховского кафедрального собора.
Ранее ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом. Позже коронавирус был выявлен у 24 клириков Московской епархии.
Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 5642 новых случая коронавируса.
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