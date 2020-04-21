 

В Москве, предположительно от коронавируса, скончался протоиерей Александр Агейкин

21.04.2020, 16:30, Разное

Стало известно, что в Москве скончался Александр Агейкин, протоиерей. Как информируют в СМИ, священнослужитель мог умереть от воздействия на его организм коронавируса.
О кончине настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора, расположенного в Москве, стало известно из официальных источников. В опубликованной сетевыми агенствами информационной заметке просят помолиться за новопреставленного 49-летнего протоиерея Александра Агейкина.

Какова причина ухода из жизни церковного служителя, пока официально не раскрывается. Тем не менее, отдельные представители СМИ, в частности портал 360°, отмечают, что смерть представителя московского духовенства может быть связана с инфицированием коронавирусом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Александр Нерадько: Росавиация нуждается в региональных самолетах

07.02 / Китайские компании Huawei и Xiaomi планируют запустить собственный аналог Google Play

15.04 / Список возможных лекарств от COVID-19 расширили

06.04 / Бюджетный iPhone SE 2020 станет доступным в начале мая

15.03 / Под Москвой банда вымогателей похитила мужчину

25.03 / Мнение: Не функция дизайнера

28.03 / В интернете зафиксирована утечка названий 16 новых смартфонов Xiaomi

07.03 / Мнение: Новые балансы

29.04 / Исследование: Вино и сниженный риск психических отклонений связаны

19.04 / Ученые: Сахарный диабет 1 типа – не одна, а две болезни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска