 

В Москве, предположительно от коронавируса, скончался протоиерей Александр Агейкин

21.04.2020, 16:30, Разное

Стало известно, что в Москве скончался Александр Агейкин, протоиерей. Как информируют в СМИ, священнослужитель мог умереть от воздействия на его организм коронавируса.
О кончине настоятеля Богоявленского Елоховского кафедрального собора, расположенного в Москве, стало известно из официальных источников. В опубликованной сетевыми агенствами информационной заметке просят помолиться за новопреставленного 49-летнего протоиерея Александра Агейкина.

Какова причина ухода из жизни церковного служителя, пока официально не раскрывается. Тем не менее, отдельные представители СМИ, в частности портал 360°, отмечают, что смерть представителя московского духовенства может быть связана с инфицированием коронавирусом.



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