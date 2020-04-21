Названы конкуренты МиГ-35 в индийском тендере

21.04.2020, 16:16, Новости дня

Конкурентами МиГ-35 в закупке Индией истребителей являются все мировые лидеры в отрасли, сообщил региональный директор корпорации «МиГ» (входит в ОАК, которая входит в Ростех) Антон Чернов.

«Мы не стоим на месте. Имеем хорошие шансы по участию в индийском тендере на закупку истребителей. Мы, безусловно, в нем принимаем участие, мы ответили на запрос на информацию, который был издан индийской стороной. Конкуренция очень плотная», – сообщил Чернов, передает РИА «Новости».

По его словам, в тендере участвуют SAAB с самолетом Gripen E, Lockheed Martin с самолетом F-16 (F-21 для индийского рынка).

«Американцы выступают очень решительно, заявляют, что готовы полностью передать производственную линию. Есть и двухдвигательные самолеты», – отметил Чернов.

Также в тендере заявлены Boeing с самолетом FA-18, Dassault с самолетом Rafal, и Eurofighter Typhoon.

У МиГа есть «хороший задел» и репутация, отметил гендиректор. По его словам, у Индии очень серьезные требования по локализации производства в стране.

«Данный тендер подразумевает наличие стратегического партнера на территории Индии, который будет интегратором работы на территории Индии», – сказал Чернов.

Отмечается, что МиГ-35 будет для Индии на 20% дешевле конкурентов. Тендер ВВС Индии предполагает закупку 110 самолетов такого класса.

В марте агентство Bloomberg написало, что Индонезия якобы под давлением США отказалась от планов по закупке у РФ 11 истребителей на сумму 1,1 млрд долларов. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Индонезия официально не отказывалась от покупки у РФ Су-35.