У хоккеиста из команды Лукашенко выявлен коронавирус

21.04.2020, 16:16, Новости дня

Хоккеист команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», – передает RT.

«Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко в последнее время с хоккеистом не контактировал и сдавать тест на коронавирус президенту Белоруссии нет необходимости.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее. Не дождетесь! Как подтверждение смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске». – добавила пресс-секретарь.

Кроме того, Эйсмонт отметила, что никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет, а после отпуска команда приступит к тренировкам.

Ранее Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и объявил о возобновлении занятий в школах.