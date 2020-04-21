У хоккеиста из команды Лукашенко выявлен коронавирус
21.04.2020, 16:16, Новости дня
Хоккеист команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.
«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», – передает RT.
«Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Она уточнила, что Лукашенко в последнее время с хоккеистом не контактировал и сдавать тест на коронавирус президенту Белоруссии нет необходимости.
«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее. Не дождетесь! Как подтверждение смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске». – добавила пресс-секретарь.
Кроме того, Эйсмонт отметила, что никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет, а после отпуска команда приступит к тренировкам.
Ранее Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и объявил о возобновлении занятий в школах.
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