 

У хоккеиста из команды Лукашенко выявлен коронавирус

21.04.2020, 16:16, Новости дня

Хоккеист команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

«Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19», – передает RT.

«Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что Лукашенко в последнее время с хоккеистом не контактировал и сдавать тест на коронавирус президенту Белоруссии нет необходимости.

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее. Не дождетесь! Как подтверждение смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске». – добавила пресс-секретарь.

Кроме того, Эйсмонт отметила, что никаких дополнительных мер для игроков команды президента не предпринималось и предприниматься не будет, а после отпуска команда приступит к тренировкам.

Ранее Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус и объявил о возобновлении занятий в школах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Боевикам в Идлибе дали последний шанс сложить оружие

20.02 / Экс-помощницу Дворковича обвинили во взяточничестве

28.03 / Аваков: Крищенко заразился коронавирусом на киевском вокзале

26.02 / В Киеве задержали четырех человек, которые за $1,65 млн и $3 млн обещали помочь с назначением главой ОГА – СБУ

24.03 / Россия и Турция возобновили совместное патрулирование на севере Сирии

23.02 / Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

17.03 / Жириновский призвал сажать сбежавших из Коммунарки россиян на 5 лет

21.02 / Искусственный интеллект решили включить в школьную программу

30.03 / В Германии рассказали о демонизации РФ в Европарламенте

12.04 / Коронавирус превратит Германию в экономического гегемона Европы — ЕС пора действовать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска