 

В больницы Кубани в рамках нацпроекта поступило новое оборудование

21.04.2020, 16:16, Новости дня

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в краевые клинические больницы №1 и №2 поступило новое оборудование – пять аппаратов ультразвуковой диагностики, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Общая стоимость оборудования составляет порядка 24,7 млн рублей. В настоящий момент проводится установка аппаратов. После проведения тестовых работ они будут функционировать в полном объеме, сообщается на сайте администрации.

«Современный ультразвуковой диагностический сканер дает врачу возможность не только исследовать состояние органов, но и отслеживать динамические процессы, такие как сердцебиение, пульсацию сосудов, скорость тока крови», – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В этом году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в крае предусмотрено 7,7 млрд рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Победу на досрочных парламентских выборах в Азербайджане одержала правящая партия

17.03 / Владимир Путин назвал приоритет работы органов прокуратуры

16.02 / Порошенко на переговорах в минском формате говорил на английском языке

19.02 / На эвакуацию в Ухане явились все 48 украинцев, они прошли два из трех санитарных контроля

27.03 / Эксперт спрогнозировал возвращение живущих за границей россиян

07.02 / Der Standard – дружба ОПЕК и России дала первую трещину

18.04 / Митрополит Иларион приравнял инопланетян к бесам

25.03 / Эрдоган предсказал переустройство мира после пандемии коронавируса

26.03 / Депутат Рады напугал Украину «эшелонами смерти»

22.02 / “Вирусологи в спортивном снаряжении”. Данилов рассказал, что во время беспорядков в Новых Санжарах были подстрекатели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска