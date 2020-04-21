В больницы Кубани в рамках нацпроекта поступило новое оборудование

21.04.2020, 16:16, Новости дня

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в краевые клинические больницы №1 и №2 поступило новое оборудование – пять аппаратов ультразвуковой диагностики, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Общая стоимость оборудования составляет порядка 24,7 млн рублей. В настоящий момент проводится установка аппаратов. После проведения тестовых работ они будут функционировать в полном объеме, сообщается на сайте администрации.

«Современный ультразвуковой диагностический сканер дает врачу возможность не только исследовать состояние органов, но и отслеживать динамические процессы, такие как сердцебиение, пульсацию сосудов, скорость тока крови», – сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В этом году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в крае предусмотрено 7,7 млрд рублей.