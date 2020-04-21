«Эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной» Киркоров выставляет на продажу

21.04.2020, 16:09, Разное

Казалось, совсем недавно Филипп Киркоров хвастался огромными суммами, потраченными на сценические костюмы. Сегодня некоторые вещи из «знаменитой гардеробной» артист выставляет на продажу.

Звезда российской эстрады открывает интернет-магазин, где представит экстравагантные наряды, в которых он блистал на концертах. Вынужденная самоизоляция, экономический кризис и грозящее безденежье заставляют многих задуматься о «хлебе насущном». Причем трудности ожидают не только рядовых граждан, но и самых знаменитых медийных персон страны. «Непростые времена» для звезд предсказывал продюсер Андрей Разин, когда говорил о том, что отсутствие гастролей, корпоративов и других источников доходов заставит «королей» и «примадонн» отечественной сцены распродавать вещи на аукционах. Его прогноз подтвердила и Елизавета Боярская, рассказывающая, сохранение заработной платы в театрах, выступления онлайн являются слабым утешением для тех, кто привык жить на широкую ногу.

Известие о том, что в бюджете солиста «Дюны» Виктора Рыбина и его супруги Натальи Сенчуковой осталась последняя тысяча рублей, похоже, явилась одним из первых «звоночков». И хотя Филипп Киркоров, пытаясь сохранить реноме, говорит, мол, часть выручки от реализации «эксклюзивных вещей» пойдет на благотворительность, поклонникам в это верится с трудом.