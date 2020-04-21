 

ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить меры против коронавируса

21.04.2020, 16:08, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии ужесточить меры борьбы с коронавирусом – вплоть до введения карантина или комендантского часа, сообщил во вторник президент республики Александр Лукашенко.

Специалисты ВОЗ работали в Белоруссии с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом, экспертов пригласил в страну Лукашенко.

Миссия ВОЗ посоветовала республике усилить меры по социальному дистанцированию граждан, а также отменить спортивные и массовые мероприятия, а также перевести школы и вузы на онлайн-обучение, информирует РИА «Новости».

«Они (эксперты ВОЗ, – прим. ВЗГЛЯД) к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все, как есть, так и говорят», – сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.

Ранее Минздрав Белоруссии заявил, что борется с коронавирусной инфекцией очагово. При этом Лукашенко объявил о возобновлении занятий в школах после каникул.



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