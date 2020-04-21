Грузия отказалась обмениваться с Россией торгпредставами

21.04.2020, 16:08, Новости дня

Тбилиси ответил отказом главе МИД РФ Сергею Лаврову, который во вторник допустил обмен торговыми представительствами между двумя странами, не имеющими дипломатических отношений после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, «законы Грузии не предусматривают форму торговых представительств, поэтому считаем необходимым продолжить обсуждение вопросов экономических отношений в рамках формата «Карасин-Абашидзе» – российского сенатора и специального представителя премьер-министра Грузии по России.

По его словам, в рамках этого формата, работающего после смены властей Грузии в 2012 году, удалось достичь «важных результатов».

«При необходимости можно использовать потенциал секций интересов РФ и Грузии при посольствах Швейцарии в этих двух странах», – сказал Давид Залкалиани.

Глава МИД Грузии также отметил, что приветствовал бы решение РФ возобновить прямое авиасообщение между двумя странами, прерванное летом прошлого года на фоне антироссийских акций в Тбилиси.

«Прекращение прямого авиасообщения, которое произошло по решению России, существенно усложняет жизнь сотням тысяч наших сограждан, которые находятся в России», – отметил грузинский министр.

Он также сказал, что возобновление прямого авиасообщения способствовало бы развитию двусторонних торгово-экономических связей.