Названы преимущества и недостатки игрового ноутбука Acer Predator Helios 300

21.04.2020, 15:53, Разное

Ноутбук Acer Predator Helios 300 привлекателен для геймеров по причине своих технических параметров и стоимости. Имеется ряд причин, подталкивающих к покупке данного устройства, и несколько, заставляющих подумать.

Acer Predator Helios 300 оснащен процессором Intel Core i7-9750H, который совместно с 16 Гб оперативной памяти и видеокартой RTX дает возможность оценить любую игру на максималках. У ноутбука имеется два диска SSD на 256 Гб и HDD на 1 Тб, поэтому аппаратура не ощущает проблем с местом для хранения данных. Также присутствует третий порт для жесткого диска, позволяющий увеличить объем памяти в зависимости от потребностей.

Конструкция и дизайн тоже радуют своими особенностями. Техника ввода не хуже, чем у ноутбуков от Apple, а тачпад и клавиатура выполнены на высоком уровне. Стоит упомянуть утилиту Predator Sense, очень простую в применении и с полезным функционалом. Алюминиевый корпус приятен на ощупь, хоть смотрится стильно и агрессивно.

Acer Predator Helios 300 не имеет больших минусов, некоторые недоработки присутствуют, в частности, это дефицит картридера. Мешает в отдельных эпизодах система охлаждения: вентиляторы гоняют горячий воздух на руку игрока, что приводит к возникновению дискомфорта, а в случае расширения оборотов гаджет функционирует очень шумно.