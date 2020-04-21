 

Названы преимущества и недостатки игрового ноутбука Acer Predator Helios 300

21.04.2020, 15:53, Разное

Ноутбук Acer Predator Helios 300 привлекателен для геймеров по причине своих технических параметров и стоимости. Имеется ряд причин, подталкивающих к покупке данного устройства, и несколько, заставляющих подумать.
Acer Predator Helios 300 оснащен процессором Intel Core i7-9750H, который совместно с 16 Гб оперативной памяти и видеокартой RTX дает возможность оценить любую игру на максималках. У ноутбука имеется два диска SSD на 256 Гб и HDD на 1 Тб, поэтому аппаратура не ощущает проблем с местом для хранения данных. Также присутствует третий порт для жесткого диска, позволяющий увеличить объем памяти в зависимости от потребностей.

Конструкция и дизайн тоже радуют своими особенностями. Техника ввода не хуже, чем у ноутбуков от Apple, а тачпад и клавиатура выполнены на высоком уровне. Стоит упомянуть утилиту Predator Sense, очень простую в применении и с полезным функционалом. Алюминиевый корпус приятен на ощупь, хоть смотрится стильно и агрессивно.

Acer Predator Helios 300 не имеет больших минусов, некоторые недоработки присутствуют, в частности, это дефицит картридера. Мешает в отдельных эпизодах система охлаждения: вентиляторы гоняют горячий воздух на руку игрока, что приводит к возникновению дискомфорта, а в случае расширения оборотов гаджет функционирует очень шумно.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Концерт Агутина в Crocus City Hall прервали из-за плохого самочувствия барабанщика

20.03 / Раскрыта неожиданная польза коронавируса для человека

06.03 / Вторая половая хромосома позволила женщинам жить дольше

03.03 / Скандалы: Низкоуклонство перед Западом

31.03 / «Муки осталось на 2–3 недели»

20.03 / В мире: В пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект

03.04 / Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

25.02 / В Петербурге школьница выпала из окна 4-го этажа

12.03 / Эксперты: Объёмы интернет-трафика 10 марта достигли максимальных показателей

30.03 / Дмитрий Песков оценил вероятность введения “московских мер” в борьбе с COVID-19 по всей России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска