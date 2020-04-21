Кристина Орбакайте предстала перед поклонниками в образе загадочной брюнетки

21.04.2020, 15:53, Разное

Самоизоляция позволила многим заглянуть в свои фотоархивы и порадовать поклонников «путешествием во времени». Свой образ загадочной брюнетки из далекого 1996 года показала в Instagram Кристина Орбакайте.

Закрытие границ не позволило дочери Аллы Пугачевой приехать из США в день рождения матери. Но задолго до него она достала из того же хранилища снимок матери с дочерью-подростком, встречающих праздник желтых цветов — первый день весны. Позже артистка показала фото, которым в 25-летнем возрасте украсила обложку своего второго альбома «Ноль часов ноль минут», куда вошли хиты «Танго втроем», «Вербочки» и многие другие. Со времени дебютного сборника «Верность» прошло уже три года. Запомнили в этом «декадентском образе» Орбакайте только самые преданные поклонники, хотя некоторые даже сохранили снимок певицы с необычным нежно-агрессивным макияжем. Его авторов Игоря Чапурина и Льва Новикова она назвала «гениальными мастерами».

Среди восторженных откликов нашлись фанаты, отметившие, что на нем Орбакайте очень похожа на своего отца. Кстати, совсем недавно на личной странице звезда разместила фотографию Миколаса Орбакаса, поздравив его с 75-летием. Возвращаясь к образу загадочной брюнетки, некоторые поклонники все-таки остались довольны тем, что после эксперимента их любимица вернулась к светлым волосам.