Ремонт здания Госдумы отложили «до лучших времен»

21.04.2020, 15:53, Новости дня

Ремонт здания Госдумы отложен «до лучших времен», средства перенаправят на другие цели, сообщила советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

Кашеварова напомнила, что в 2020 году «планировали начать ремонт в Государственной думе», так как «здание не ремонтировалось почти три десятка лет», а в 2019 году «в фундаменте были обнаружены пустоты», передает ТАСС.

«Почти 30 лет ждали и еще подождем. Увы, ситуация сейчас такая, что необходимо отложить ремонт до лучших времен», – добавила она.

Выделенные на ремонт 700 млн рублей будут направлены «на более нужные и важные сейчас цели».

«Такова позиция председателя Государственной думы Вячеслава Володина, депутаты в этом его поддерживают», – заключила Кашеварова.

Напомним, в мае 2019 года в фундаменте здания были обнаружены пустоты. Планируется, что реконструкция самого здания должна коснуться зала заседаний и некоторых других помещений.

Президент РФ Владимир Путин поручал обеспечить временное размещение Госдумы и обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов, расположенном по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 1.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, откуда под Госдумой появились пустоты.