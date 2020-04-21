 

Для Honor 30 подготовили антибактериальные чехлы за $7

21.04.2020, 15:53, Разное

Недавно китайский бренд Honor начал продавать смартфоны 30-й серии. Теперь компания анонсировала антибактериальные чехлы для мобильных устройств данной линейки.
В настоящее время идет процесс реализации новых смартфонов Honor 30, 30 Pro и 30 Pro+ по цене от 424 американских долларов. Гаджеты уже обрели огромную популярность у потребителей, численность покупателей оценивается миллионами. Всего за одну минуту желающие приобрести новинку заплатили в общей сложности 40 миллионов долларов за флагманские покупки.

Теперь Honor анонсировал появление на рынке антибактериальных чехлов для этих девайсов. В магазинах посетители смогут выбрать аксессуары трех цветов – Green Wizard, Neon Purple и Magic Night Black. По словам изготовителей, новинка способна с легкостью утилизировать микробов на поверхности и при этом быть приятной на ощупь. Цена чехла – семь долларов США.



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