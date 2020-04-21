Утвержден перечень системообразующих организаций в сфере связи

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21.04.2020, 15:48, Новости дня

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, информирует Минкомсвязи.

«В перечень попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи. Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства», – говорится в сообщении министерства.

Указывается, что в список вошли также книжные издательства, газеты, радиостанции, книжные издательства, предприятия, которые ведут полиграфическую деятельность, а также книжные магазины и рекламные агентства.

«При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети «Интернет»; ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах Российской Федерации и ряд других», – говорится в сообщении.

Отмечается, что будет проводиться актуализация перечня – по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям отнесения организаций к системообразующим.

Ранее Минпромторг опубликовал список из 246 системообразующих предприятий экономики РФ в сфере промышленности и торговли.



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