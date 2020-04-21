Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

21.04.2020, 15:48, Новости дня

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в «валютной корзине». Об этом он сообщил в видео-интервью на Сбербанк TV.

«Нужно переживать за устойчивость каждой отдельной валюты: доллара, евро, рубля или швейцарского франка. И поэтому если у вас есть сколь-нибудь значимые накопления, то лучше создавать так называемую корзину валют», – сказал он, передает ТАСС.

При этом глава Сбербанка отметил, что хранить деньги в рублях следует в том случае, если у гражданина все расходы также производятся в рублях.

При этом Греф заявил, что средства вкладчиков банков РФ в безопасности, так как ресурсов государства достаточно, чтобы выполнить свои обязательства даже в текущей ситуации низких цен на нефть.

Глава Сбербанка также отметил, что с точки зрения макроэкономики, РФ выглядит на порядок лучше, чем самые развитые страны, передает РИА «Новости».

Кроме того, Греф добавил, что у РФ есть два огромных ресурса: «Фонд национального благосостояния, которого сегодня хватит при нынешних ценах на нефть еще на несколько лет, и у государства долг 14,9% ВВП, что с точки зрения объема госдолга к ВВП одна из самых благополучных стран в мире».

Напомним, Сбербанк выявил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян. Кроме того, ранее Греф оценил возможность дефолта в России.