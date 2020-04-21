В Кыргызстане коронавирусом заражены 147 медиков. Минздрав признал отсутствие у них средств защиты
21.04.2020, 15:45, Новости дня
В Кыргызстане, по данным на 21 апреля, за последние сутки COVID-19 выявили еще у 22 человек, семеро из них – медработники, сообщает кыргызская служба Радио Свобода.
По данным Министерства здравоохранения, общее число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составило 147, 13 из них уже вылечились и выписаны из больниц.
Замминистра здравоохранения Кыргызстана Мадамин Каратаев признал, что в первые дни борьбы с эпидемией у некоторых врачей отсутствовали необходимые средства защиты. Однако, по словам чиновника, сегодня “в городе Ош, Ошской области и региональных больницах медицинский персонал обеспечен всеми необходимыми средствами защиты”.
Накануне медики из Бишкека и Аламудунского района Чуйской области призвали правительство помочь семейным врачам, оказавшимся в трудной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Медработники требуют прибавку к зарплате и улучшения жилищных условий для врачей, находящихся на первой линии борьбы с эпидемией. Власти пообещали рассмотреть этот вопрос.
9 апреля в Кыргызстане началось расследование по факту массового заражения медработников коронавирусом. В город Ош отправилась группа специалистов инфекционного контроля. По данным Минздрава, среди инфицированных есть врачи, медсестры, инфекционисты, лаборанты, эпидемиологи, работники кухни и прачечной.
По данным на 21 апреля, всего в Кыргызстане выявлено 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки COVID-19 заболели 22 человека. Статистика по регионам выглядит следующим образом:
город Бишкек – 123;
город Ош – 93;
Ошская область – 150;
Баткенская область – 6;
Джалал-Абадская область – 105;
Чуйская область – 32;
Иссык-Кульская область – 8;
Нарынская область – 73;
Таласская область – 0.
Всего за время распространения вируса в Кыргызстане умерли 7 человек с подтвержденным COVID-19.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет