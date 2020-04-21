 

Власти Москвы будут следить за больными ОРВИ при помощи геолокации

21.04.2020, 15:05, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в котором приравнял больных ОРВИ к гражданам с коронавирусом. Теперь люди с симптомами респираторных инфекций и их родственники должны будут соблюдать строгий карантинный режим, а их передвижение и место нахождения будут отслеживать. Указ опубликован на сайте мэра.

“С 22 апреля 2020 года граждане с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязать соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции”, – говорится в указе. 

Чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции, власти будут “применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и программного обеспечения”, – сказано в документе. 

Москвичам с ОРВИ теперь разрешено совершать поездки на автомобилях только для получения медицинской помощи. Проживающие с ними люди могут выйти из дома в магазин, больницу, вынести мусор и выгулять домашнее животное, но в целом также должны соблюдать карантин. 

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте нужно получить специальный цифровой пропуск. 21 апреля столичные власти объявили о необходимости получать пропуск и тем, кто собирается ездить по Москве на мопедах, самокатах, скутерах или моноколесах.

Москвичам, передвигающимся пешком по городу, власти советуют всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 



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