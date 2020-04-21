Ставрос Ниархос отметил день рождения вместе с Дашей Жуковой на онлайн-вечеринке

21.04.2020, 15:42, Разное

Недавно наследник судостроительной компании Ставрос Ниархос отметил 35-й день рождения. Поскольку праздник пришелся не на самое спокойное время, когда в мире бушует пандемия коронавируса, миллиардер ограничился домашними посиделками вместе со своей женой – 38-летней основательницей музея современного искусства “Гараж” Дашей Жуковой. Супруги скромно посидели в гостиной, Ставрос задул свечи на небольшом праздничном торте – но в интернет все-таки вышли, пригласив на онлайн-вечеринку своих близких друзей, Дерека Бласберга и его бойфренда Ника Брауна. Они же, к слову, и “слили” видео праздника в сеть.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Eugenia Garavani (@eugeniagaravani)18 Апр 2020 в 1:59 PDT

Напомним, Даша и Ставрос зарегистрировали свои отношения в октябре 2019-го, а пышную свадьбу устроили позже – в январе этого года. Торжество прошло в специально возведенном шатре недалеко от главного лыжного трамплина Санкт-Морица Olympaschanze в присутствии сотен именитых гостей, в числе которых оказались принцесса Беатрис, актрисы Кейт Хадсон и Сара Фостер, модель Келли Сойер, дизайнеры Джейми Мизрахи и Джен Мейер и другие звезды. До официальной регистрации брака Дарья и Ставрос встречались два года – о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали их вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. В декабре прошлого года они вместе позировали фотографам на предновогодней вечеринке в центре “Гараж” в Москве.

Ставрос Ниархос и Даша Жукова с мэром Санкт-МоритцаКликните на фото для просмотра галереи Ставрос Ниархос и Даша Жукова