Вечернее пьянство: Собчак и Богомолов взбесили россиян пристрастием к алкоголю

21.04.2020, 15:40, Разное

Правда, фолловеры телеведущей обратили внимание не на информацию о будущей онлайн-встрече. Пользователи Сети отметили, что последнее время женщина все чаще демонстрирует на камеру алкоголь. На этот раз в видео снова “засветилась” бутылочка, которую Собчак и Богомолов распивают с нескрываемым удовольствием.

“Чувствую себя, как Хрюша и Степаша каждый вечер. Добрый день, дети! Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас – вечернее пьянство”, – смеясь, сказала теледива.

Несколько дней назад звезда показала в кадре бутылку вина на пасхальном столе, а ранее вместе с мужем вела прямые эфиры, где присутствовал крепкий алкоголь. Народ в комментариях под анонсом укорил Ксению Анатольевну за любовь к горячительным напиткам.

Некоторые увидели в этом лицемерие. Как же так: то женщина пишет длиннющие посты о здоровом образе жизни, то сидит в кадре с бокалом виски? Досталось Собчак и за недавний разнос популярных инстаграм-шоу с Бузовой и Ивлеевой. Подписчики отметили, что у бывшей ведущей “Дома-2” рыльце-то в пуху: на других “наезжает”, а сама не лучше.

“Вот и вся наша Русская душа!!!! Спиваетесь, Анатольевна, однако (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Так и до алкоголизма недолго! То йога и безглютеновое питание, то градусы хреначат. Карантин накрыл по полной!”, “Сколько бухать можно?”, “Что-то часто видео с алкоголем”, “Бузову, Ивлееву и Канделаки она осуждать может, а то, что сама с бухлом вечно в кадре – это норм?”, “Без вискарика – не крутить собчарика”, – написали неравнодушные.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 17 Дек 2018 в 12:10 PST