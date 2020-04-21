Мы понимаем друг друга с полуподмигивания! – Павел Трубинер и Екатерина Вилкова снова вместе

21.04.2020, 15:40, Разное

Действия теленовеллы разворачиваются в 1944 году. Немецкие диверсанты-подводники

готовят крупномасштабную акцию по уничтожению Черноморского флота и Азовской

флотилии. Противостоит врагу капитан второго ранга Сергей Сабуров и его группа контрразведчиков.

Сабуров должен выйти на предводителя диверсантов агента

Кунца. Герой пытается обнаружить и уничтожить школу по подготовке немецких

подрывников. Во время одной из операций Сергей Сабуров теряет студенческого друга

Егора Солей. После трагедии обстановка в команде контрразведчиков обостряется. Особый негатив исходит от вдовы погибшего Елены Солей. Дрязги в

коллективе не должны помешать делу, ведь на кону судьба Черноморского флота.

Роль Сергея Сабурова исполнил Павел Трубинер. Вдову

погибшего друга главного героя, Елену Солей, сыграла Екатерина Вилкова. Это не

первый совместный проект звезд, поэтому на площадке “Черного моря” артистам

было очень легко.

“Работать с Катей – большое актерское удовольствие. Мы

понимаем друг друга не то, что с полуслова, с полуподмигивания! Она замечательная,

очень талантливая актриса”, – признался Павел Трубинер. Сериал “Черное море”

стартует на телеканале “Россия 1” 27 апреля в 21:20 мск.