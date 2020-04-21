В Петербурге не исключили введения пропускного режима
21.04.2020, 15:30, Новости дня
Глава Петербурга Александр Беглов не исключил введения пропускного режима в городе в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
«Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Все зависит от того, какая ситуация сложится. Если будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями», – сказал градоначальник на заседании правительства Петербурга, передает ТАСС.
Он отметил, что власти рассматривают разные варианты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.
«Мы рассматриваем разные варианты – от средних, которые сейчас действуют в Петербурге, и это себя оправдывает, до самых жестких, вплоть до введения пропусков», – сказал Беглов.
Ранее Беглов поручил временно приостановить оказание услуг каршеринга в связи с мерами по борьбе с коронавирусом.
Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет