В Петербурге не исключили введения пропускного режима

21.04.2020, 15:30, Новости дня

Глава Петербурга Александр Беглов не исключил введения пропускного режима в городе в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Мы разрабатываем несколько сценариев, которые могут развиваться в нашем городе. Все зависит от того, какая ситуация сложится. Если будем дисциплинированно соблюдать режим самоизоляции, то мы пройдем пик с минимальными потерями», – сказал градоначальник на заседании правительства Петербурга, передает ТАСС.

Он отметил, что власти рассматривают разные варианты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.

«Мы рассматриваем разные варианты – от средних, которые сейчас действуют в Петербурге, и это себя оправдывает, до самых жестких, вплоть до введения пропусков», – сказал Беглов.

Ранее Беглов поручил временно приостановить оказание услуг каршеринга в связи с мерами по борьбе с коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в РФ подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах, днем ранее число выявленных новых случаев коронавируса составило 4268.