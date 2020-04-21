Минздрав заявил о сокращении смертности трудоспособного населения в России

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21.04.2020, 15:30, Новости дня

Смертность россиян трудоспособного возраста в 2019 году снизилась на 3,5% среди мужчин, заявили в министерстве здравоохранения.

В ведомстве добавили, что среди женщин этот показатель снизился на 2,1%, передает ТАСС.

В Минздраве также уточнили, что в 2019 году в РФ удалось «дополнительно сохранить» 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан.

Кроме того, продолжительность жизни в прошлом году в стране составила 73,4 года, это рекордный показатель за всю историю, утверждают в министерстве.

В России, по данным Росстата, на начало 2020 года проживали 22,6 тыс. человек, которым больше 100 лет.



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