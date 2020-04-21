На Украине заявили о нехватке средств на проведение переписи населения

21.04.2020, 15:30, Новости дня

На Украине собираются отложить перепись населения в связи с нехваткой средств, сообщил министр правительства Украины Олег Немчинов.

По его словам, в 2021 году всеукраинская перепись населения, вероятнее всего, не состоится.

«Перепись нужно обязательно проводить, но это дорогое удовольствие. Бюджетный запрос, который Госстат подал, кажется, 5,8 млрд грн. У нас весь стабфонд на коронавирус – 65 млрд. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее», – сказал Немчинов в интервью «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, чтобы провести перепись в 2021 году, нужно было начать подготовку в марте этого года.

Немчинов добавил, что перепись населения не будет проведена и в 2021 году. По его словам, можно попробовать провести перепись населения только в конце 2021 года, но тогда уже в этом году нужно начать тратить средства хотя бы с сентября-октября.

«Как мне объяснял глава Госстата, нужно минимум один год и три месяца, чтобы пройти весь цикл, который необходимо сделать», – отметил он.

По его словам, перепись можно провести по одному из трех сценариев: классическому, при помощи опросов и комбинированному.

«Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами», – сказал Немчинов.

В конце января украинский министр Дмитрий Дубилет представил результаты пробной переписи. По его словам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн и составляет 37 млн человек.

После этого Дубилета уличили в фальсификации переписи населения.