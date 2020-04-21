Минпросвещения РФ дало пояснения по изменениям в образовательном процессе из-за карантина

21.04.2020, 15:30, Разное

Минпросвещения РФ проинформировало граждан и педагогов, какие изменения произошли в образовательном процессе в связи с действием режима карантина. Ведомство ответило на вопросы, наиболее интересовавшие россиян.

В первую очередь стало известно, как в 2020 году будут проводиться ГИА И ЕГЭ. Для учеников 9-х классов предусмотрен перенос Основного государственного экзамена (ОГЭ), так и государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Они должны состояться в период с 8 июня по 31 июля. Если возникнет необходимость в пересдаче предметов, это можно будет сделать с 4 по 18 сентября. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) также будет перенесён. Он должен состояться не ранее 8 июня, но пока этот вопрос находится на рассмотрении. При этом отмечается, 11-классники будут собираться в небольших аудиториях в пределах своих привычных учебных заведений. Для помощи в обучении на Общественном телевидении РФ в скором времени запустят специальную передачу, которая позволит подготовиться к экзаменам. Также в Министерстве образования гарантируют создание условий, подходящих каждому ученику.

Всероссийские проверочные работы в текущем году проведут в первом месяце обучения, и они не будут иметь статуса формальной аттестации, а предназначены для определения уровня знаний учеников. Что же касается Всероссийской олимпиады школьников, то в этом году она не состоится. Те, кто завершают обучение ближайшим летом, имея необходимый проходной бал, получат статус призёров. Те же, кто продолжит обучение, смогут поучаствовать в мероприятии в 2021 году, минуя этапы школьного, муниципального и регионального значения.

Рассказали в Минпросвещения РФ и о том, планируется ли сокращение заработной платы для учителей. Представители ведомства доводят до сведения региональных руководителей, что все выплаты для педагогов в период дистанционного обучения должны осуществляться в полном объёме согласно установленным показателям. Кроме того, ещё до ввода карантинных мер, министерство подписало указ о ежемесячных выплатах классным руководителям в размере 5 тысяч рублей. Несмотря на режим самообучения, этот решение не потеряло своей законной силы.