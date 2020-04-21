Скандалы: Удачная сделка Андрея Костина

21.04.2020, 15:28, Разное

Управление делами президента купило у ВТБ офис с мини-баром и душевой кабиной почти за миллиард рублей

Управление делами президента 14 апреля купило у ВТБ офисное здание в центре Москвы за 930 млн рублей. Соответствующий договор на сайте госзакупок первым обнаружил телеграм-канал «Чудеса OSINT». Офис площадью 3634 кв. м на улице Бурденко приобрели для Счётной палаты, которая уже пользуется этим зданием. По данным сайта госзакупок, подведомственная структура управделами президента в феврале заключила с банком договор аренды на срок с 15 января по 30 апреля 2020 года. Сумма контракта составила 38 млн рублей. Таким образом, годовая аренда здания обошлась бы примерно в 127 млн рублей. Покупка этого офиса обошлась Счётной палате чуть меньше чем в семь с половиной лет аренды по этой цене.

За эти деньги ВТБ передал Счётной палате полностью готовый офис с мебелью, которым банк, судя по данным Росреестра, владеет с 2007 года. В перечне имущества, которое входит в цену аренды, указаны даже душевая кабина Luxus стоимостью 54 736 рублей и мини-бар Vitrifrigo за 5284 рубля. Этот же список мебели указан в договоре о покупке офиса.

В Счётной палате на момент публикации материала не ответили на запрос «Открытых медиа», в чеём была необходимость именно сейчас приобретать здание почти за миллиард рублей.

Примечательное совпадение: за две недели до продажи своего здания ВТБ объявил конкурс на строительство Музея современного искусства на Ходынской улице в Москве. Сумма контракта — 1 млрд рублей. «Открытые медиа» направили в ВТБ запрос о причинах продажи здания.

Вячеслав Яковлев