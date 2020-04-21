Скандалы: Запрещай и властвуй

21.04.2020, 15:28, Разное

Как под предлогом антикризисных мер Минсельхоз рушит аграрный рынок

Комиссия ЕАЭС запретила экспорт некоторых круп, репы, чеснока и подсолнечника, а правительство по предложению Минсельхоза ввело квоты на вывоз из страны зерна. Однако все эти успокоительные для горожан меры бессмысленны с точки зрения наличия продуктов в магазине и вредны для аграрного бизнеса. С началом вынужденной самоизоляции в магазинах выстроились очереди за гречкой. Она хорошо хранится, а потому подходит для долговременных запасов. Россия – мировой лидер по производству гречихи, но популярность этой культуры в последние годы падала. Крестьяне год от года сокращают площади под неё: в 2019 году посевы уменьшились до минимального за последние 16 лет уровня – 907 тыс. гектаров, хотя несколько лет назад эта цифра превышала 1 млн гектаров.

Наша крупа никому не нужна

Главная причина сокращения производства гречки – затоваривание рынка. Из тех, кто стоял перед кассами с пакетами гречки в руках, наверняка немногие знали, что к началу 2020 года ещё не был полностью распродан урожай 2017 года, когда были собраны рекордные 1,7 млн тонн гречки (обычно урожай составляет около 1 млн тонн). Вообще гречка считается у аграриев малоперспективной. Внутренний рынок насыщен ею более чем полностью, а на экспорт её почти не поставляют, основные покупатели – страны бывшего СССР. Не привыкших к русской кухне европейцев, например, просто тошнит от запаха гречки. На эту тему можно найти забавные ролики в интернете.

Китайцы, правда, гречу едят с удовольствием, но в Поднебесной и выращивают её почти так же много, как в России. Максимальный экспорт гречки из нашей страны был зафиксирован в 2017 году, тогда внутренние закупочные цены на неё упали и вывезено было аж 45 тыс. тонн, то есть примерно 2,6% от урожая. Так что сеют гречиху многие хозяйства просто ради севооборота. И нынешний запрет на вывоз гречки из стран Евразийского экономического союза – это чистая формальность, которая никак не может повлиять на доступность товара на рынке. Время от времени проявляющийся дефицит объясняется только одним: работники оптовых складов просто не успели «разбодяжить» и переупаковать её. Ведь для максимальной выгоды крупу нового урожая нужно смешать со старой, провалявшейся на складах два-три года. Зато введённое эмбарго парализует небольшой бизнес, который с трудом протоптал себе дорожку, поставляя отечественные продукты в зарубежные магазины для русских.

Гречка считается у аграриев малоперспективной. Внутренний рынок насыщен ею более чем полностью, а на экспорт её почти не поставляют, основные покупатели – страны бывшего СССР. Не привыкших к русской кухне европейцев, например, просто тошнит от запаха гречки

Под запрет для экспорта также попала рожь. Авторы документа словно выбирали самые непопулярные культуры. Сейчас на наших полях рожь – это настоящая экзотика. И сеют её иногда даже не ради зерна, а ради соломы. Лет десять назад началась мода на экологичные постройки и интерьеры, отчего дизайнеры и строители соломенных домов стали использовать именно ржаную солому – считается, будто её не любят мыши. Так что выращивают рожь главным образом на различных экофермах. Крупные фермеры не любят эту культуру, потому что она способна переопылить пшеницу и испортить её качество. А российские пекари и производители спиртов при необходимости закупают ржаную муку и зерно в Белоруссии.

Следующая культура в списке – просо (это злак, из которого делают пшённую крупу). Картина здесь та же: посевы и урожайность сокращаются год от года из-за низкого спроса. Правда, в прошлом году крестьяне в поисках новых ниш в 1,5 раза увеличили посевы. И не прогадали: сейчас горожане «разметают» пшёнку, которой, казалось бы, суждено было уйти в фураж.

Битва за семечку

Варианта два. Либо правы те, кто говорил, что назначать Дмитрия Патрушева главой Минсельхоза довольно странно, потому как он имеет разве что звучную фамилию и при этом никаких аграрных знаний, либо запрет на вывоз круп нужен был только для информационного прикрытия. Реальные деньги в АПК крутятся на рынке подсолнечника и пшеницы. И его тоже коснулись запреты – комиссия ЕАЭС запретила вывозить семена подсолнечника, а российское правительство наложило квоты на экспорт зерна.

Подсолнечник – это самая прибыльная культура для крестьян Юга России. Они научились получать большие урожаи и достигать отличных показателей рентабельности. И все давно уже забыли бы про пшеницу и выращивали бы один подсолнечник, если бы его севооборот не был ограничен Минсельхозом (эту культуру можно сеять на одном поле не чаще чем раз в четыре-пять лет из-за огромной нагрузки на почву). Семечку у фермеров обычно вырывают с руками, потому в России созданы избыточные мощности по переработке. А рядом ещё и Турция, которая активно закупает сырьё во всём причерноморском регионе.

Российским переработчикам время от времени удаётся пролоббировать различные ограничения на вывоз семечки из страны. В начале весны, к примеру, когда турки выставили рекордно высокие закупочые цены на семечку, у российского Россельхознадзора вдруг вышла заминка с выдачей экспортных сертификатов. А теперь вышел и официальный запрет. Это значит, что оставшийся подсолнечник, который крестьяне хранили всю зиму, дожидаясь хорошей цены, придётся отдать российским переработчикам. Но не думайте, что это как-то снизит цену на подсолнечное масло в магазинах. Россия – один из мировых лидеров по производству и экспорту этого продукта, у нас его всегда в избытке. А сейчас как раз мировые цены пошли в гору. Так что переработчики в первую очередь будут отрабатывать экспортные контракты, а за экспортными ценами обязательно подтянутся и внутренние. Здесь та же история, что с нефтью и бензином. Кстати, нужно отдельно уточнить, что вывоз подсолнечного масла из страны никак не ограничен.

Ручное управление

На рынке зерна интрига закручена ещё тоньше. в последние годы Россия занимает первые строчки в рейтинге экспортёров пшеницы. Страна производит вдвое больше, чем может потребить, и поэтому стратегическая задача Минсельхоза – стимулировать экспорт. И тут – бац! – вводится квота на вывоз зерна из России. Как так-то? Но всё становится на свои места, если приглядеться к цифрам повнимательнее. Квота устанавливается в размере 7 млн тонн. Эта цифра как нельзя точно совпадает с прогнозами по экспорту. К примеру, известная на зерновом рынке аналитическая компания «Совэкон» оценивала экспортный потенциал по зерну до конца сезона в 6,9 млн тонн (аграрный сезон заканчивается 30 июня). Другие эксперты называли близкие цифры. Так ради чего же вводить ограничения, которые на самом деле никого не ограничивают? Всё просто. Теперь экспортёры, вместо того чтобы как обычно отгружать зерно иностранным покупателям, должны сначала прийти в Минсельхоз, чтобы согласовать квоты. А там уже чиновники решат, кому и сколько разрешить вывезти. В обычных условиях такие действия можно было бы назвать коррупционной кормушкой. Но в ситуации противодействия коронавирусу это называется ручным управлением.

Михаил Радченко, исполнительный директор южного рисового союза:

– Ограничения (на экспорт риса) прежде всего ударят по репутации страны как надёжного экспортёра и могут привести к потере доли компаний на зарубежных рынках. Если ограничение не будет признано форс-мажорным обстоятельством, экспортёрам грозят и финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов. Ежегодно РФ экспортирует 180–230 тыс. тонн риса, и, чтобы выйти на этот показатель, потребовалось провести большую работу. При этом сегодня только в Краснодарском крае около 309 тыс. тонн запасов риса и риса-сырца против примерно 253 тыс. тонн сезоном ранее. Имеющегося риса полностью хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Андрей Сизов, директор консалтинговой компании «Совэкон»:

– Ограничительная квота в 7 млн тонн на экспорт зерна не должна создать сложностей для рынка. Но это в принципе плохое решение, и оно не нужно, так как темпы экспорта зерна через какое-то время всё равно бы упали, поскольку внутренние цены вырастут до такого уровня, когда поставки за рубеж станут нерентабельными.

Иван Ромоданов