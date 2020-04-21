В Николаевской области зафиксирована первая смерть от COVID-19
21.04.2020, 15:20, Новости дня
В Николаевской области 21 апреля зафиксирована первая смерть от COVID-19. Об этом со ссылкой на “Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины” в Facebook сообщает Николаевской областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что жертвой коронавирусной инфекции стала 81-летняя жительница села Вороновка Вознесенского района.
По данным медиков, женщина заболела 1 апреля, а 9 апреля с подозрением на COVID-19 ее госпитализировали в “Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней”.
11 апреля ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.
Сегодня женщина умерла.
❗️ ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє про перший летальний випадок від коронавірусної…
Posted by Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС on Teisipäev, 21. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Коронавирусная инфекция COVID-19 по состоянию на утро 21 апреля подтверждена у 6125 жителей Украины, из которых 367 уже вылечились, а 161 человек умер.
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