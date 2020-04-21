Копка: Даже если бы китайцы всех предупредили о коронавирусе, вряд ли кто-то ринулся бы закрывать границы и вводить карантин

21.04.2020, 15:20, Новости дня

После пандемии государства не закроются, но сами люди станут думать о безопасности, по крайней мере, на первых порах. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-разведчик Петр Копка, который сейчас работает в области анализа проблем международных отношений и безопасности.

“Лаборатория в Ухане – одна из лучших в мире. Довольно популярна точка зрения, что утечка вируса произошла оттуда. Но сейчас разбираться, откуда вирус, – очень неблагодарное дело. Это означает погрязнуть в теориях заговора. Уже европейские и американские исследователи говорят, что вирус не лабораторного происхождения. Поэтому вопрос не в поиске источника вируса, а в том, кто виновен в таком его распространении по миру? Это более актуальная задача, чем анализ бесконечных теорий заговоров. Вирус уже здесь, он существует. И это само по себе является интересным фактором, влияющим на дальнейшие события”, – отметил разведчик.

Он считает, что предупреждение из Китая о вирусной угрозе, не повлияло бы на развитие пандемии.

“Говорят, если бы китайцы предупредили, все сложилось бы по-другому. Думаете, все ринулись бы закрывать границы и вводить карантин? Пока эпидемия не вошла бы в ту стадию, когда начали массово погибать люди, никто палец о палец не ударил бы. Конечно, Китай мог и предупредить. Но он поступил по старой коммунистической традиции – как наши партийные боссы в 1986 году с Чернобыльской аварией”, – рассказал собеседник.

Эксперт выразил мнение, что китайцы готовятся отбиваться от обвинений в распространении коронавируса.

“Коммунистическая идеология везде одинакова. Китайский посол российским СМИ дал интервью, где намекнул, что коронавирус привезен в страну. Откуда? Например, из Сибири. То есть Китай начинает отбиваться. И при этом, сидя прямо в Москве, указывают на РФ. Такой тонкий намек: ребята, мы молчать не будем. И я хочу напомнить, что еще в сентябре 2019 года в Новосибирской области в центре вирусологии “Вектор” произошел взрыв. Россияне поспешили оправдаться: всего-то взрыв баллона в месте, где не велась работа с микроорганизмами. Дело замяли. В Китае все началось в начале декабря 2019 года. И только в феврале они начали вводить ограничения. Они надеялись разобраться самостоятельно и не разобрались. Наоборот, выпустили джина из бутылки. В Новый год люди разъезжали по всей стране, поехали в Европу, Америку, Австралию. ВОЗ это просмотрела, за что и получила нагоняй от США. Трамп обвинил организацию в подыгрывании Китаю. Самое интересное, что эта склока ничего не дает по факту. Мы все равно не видим свет в конце туннеля”, – подчеркнул Копка.

Он полагает, что одной из будущих угроз может стать мутация вируса, поэтому всем государствам надо уже сейчас готовиться к подобному сценарию развития ситуации.

“Мы в реальности не знаем природы коронавируса. По содержанию документов ВОЗ видно, что все в растерянности. Не знают, как к этому подходить. Из Кореи пришли неутешительные новости, что люди вылечившиеся от коронавируса, снова заболели. То есть не исключено, что человек не вырабатывает иммунитет в ответ на COVID-19. Даже если мы собьем первую волну, нет никаких гарантий, что он через один-два месяца не возвратиться. Осенью и зимой может не только начаться подъем заболеваемости. Опасаюсь мутации вируса. Если он видоизменится, всем в мире придется нелегко. И этот вариант не стоит сбрасывать со счетов. К такому возможному сценарию страны должны начинать готовиться. Кроме того, нет гарантии, что не найдется пройдоха, который, имея доступ к СМИ, в какой-нибудь стране поднимет волну лжекоронавируса, чтобы заработать. Этот фактор риска тоже надо учитывать”, – акцентировал Копка.

По его мнению, после пандемии взаимоотношения в мире и технологии могут измениться, но страны не закроются друг от друга.

“Что будет? Вариантов бесконечное множество. Но, например, по нефти ясно одно: она уже не будет стоить столько, сколько стоила раньше. Глобализацию никто не отменит. Связи между государствами продолжат существовать. В каком виде – это вопрос. Скорее сами люди начнут больше думать о своей безопасности. По крайней мере, на первых порах, пока мы не начнем выходить из этого состояния. Потом, как всегда, коллективное бессознательное сгладит острые углы, придет новое сознание. Нам многое предстоит пересмотреть с точки зрения биологической безопасности. Те же самолеты должны оснащаться такими системами вентиляции, чтобы не разносить инфекцию, а минимизировать ее угрозу при скоплении людей. Маски еще очень долго будем носить. Но мир точно не станет разделенным”, – резюмировал разведчик.

18 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю серьезными последствиями за сокрытие фактов об эпидемии коронавируса. Он считает, что эпидемию в Китае можно было вовремя остановить, однако власти страны этого не сделали.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что Пекин шесть дней умалчивал о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, а значит, может спровоцировать эпидемию. По мнению некоторых экспертов, это “подготовило почву для пандемии COVID-19”.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось более 2,49 млн человек, 171 тыс. из них скончались, 656 тыс. выздоровели. Среди самих пострадавших от коронавируса стран – США, Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания.