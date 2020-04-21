В 2019 году в мире были казнены, по меньшей мере, 657 человек – Amnesty International

21.04.2020, 15:20, Новости дня

В 2019 году были казнены, по меньшей мере, 657 человек в 20 странах. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном на сайте организации сегодня.

Для сравнения, в 2018 году в мире было казнено 690 человек.

Так, в 2019 году Саудовская Аравия казнила рекордное для себя число людей – 184. Это является самой высокой цифрой, когда-либо зарегистрированной в стране за один год. Большинство казней были связаны с преступлениями, связанными с наркотиками и убийствами. Тем не менее, правозащитники задокументировала более широкое использование смертной казни в качестве политического оружия против диссидентов в этой исламской стране.

В докладе говорится, что указанное число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания. При этом в Китае, который не попал в статистику, потому что не дает официальных данных по казням, по оценкам Amnesty International, были казнены “тысячи” человек.

В Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Ираке число казней за год удвоилось.

“Казни проводятся в тайне по всему миру. В странах от Беларуси до Ботсваны и от Ирана до Японии казни проводились без предварительного уведомления семей, адвокатов или, в некоторых случаях, самих приговоренных”, – говорится в докладе.

В организации призвали власти всех стран отказаться от применения смертной казни в качестве наказания.

“Смертная казнь является отвратительным и бесчеловечным наказанием; и нет никаких достоверных доказательств того, что это сдерживает преступность больше, чем тюремное заключение. Подавляющее большинство стран признают это, и отрадно видеть, что число казней продолжает падать во всем мире”, – заявила директор Amnesty International по исследованиям, адвокации и политике Клэр Алгар.

106 стран мира отказались от применения смертной казни. Белорусь остается единственной страной в Европе и на всем постсоветском пространстве, где до сих пор на практике применяется смертная казнь.