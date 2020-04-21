 

Нокаутировавшим москвича полицейским заинтересовались в МВД

21.04.2020, 15:19, Новости дня

Столичное управление МВД начало проверку по факту неправомерного применения силы полицейским по отношению к задержанному за нарушение режима самоизоляции мужчине. Очевидец снял на видео, как страж порядка одним ударом уложил на землю москвича.

 

Конфликт, как сообщалось ранее, произошел 16 апреля на Бирюлевской улице, где несколько человек пили пиво на скамейке у подъезда. Один из них начал препираться с правоохранителями, после чего его заковали в наручники, но в служебную машину посадили не сразу — служитель закона отвел задержанного в сторону и одним ударом нокаутировал его.

"По факту размещения данного видео началась проверка", — заявили в пресс-службе московского главка.

Источник РИА Новости в следственных органах уточнил, что СКР проводит собственную проверку по данному факту.



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