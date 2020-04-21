“Дом культуры и смеха”: премьера на канале “Россия 1”

21.04.2020, 15:19, Новости дня

23 апреля на телеканале "Россия 1" состоится громкая премьера нового юмористического шоу "Дом культуры и смеха". Зрители увидят скетчи на самые разные темы — от бытовых до остросоциальных и даже политических — в исполнении уже известных и только начинающих артистов.

"Мы собрали под одной крышей разные таланты — отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока еще не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами. Это светлая передача, но в каком-то смысле хулиганская, а это и есть формула успеха", — рассказывает ведущий Дмитрий Колчин.

На сцене "Дома культуры и смеха" выступят Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис, Вячеслав Мясников, Гульнара Сильбаева, Игорь Чехов, Агата Муцениеце, Антон Лирник, Сергей Писаренко и многие другие. А в качестве приглашенных гостей к ним пожалуют Ольга Бузова, Николай Басков, Андрей Малахов, Елена Степаненко, Александр Семчев, Лев Лещенко, Владимир Стеклов, Елена Воробей, Игорь Николаев, Олег Газманов, Валерия, Иосиф Пригожин, Эммануил Виторган, Дмитрий Губерниев, Надежда Кадышева, Юрий Куклачев — все они будут играть сами себя, но в необычных обстоятельствах.

"Это шоу должно стать популярным, ведь это нечто совсем новое, и сейчас самое время для этого", — говорит актриса Агата Муцениеце.

"Надеюсь, что в нашем шоу будет правильный, простой и народный юмор, близкий людям, которые живут не только в столице, но в самых разных городах. Думаю, что проект найдет своего зрителя, так как нам очень нравится то, что мы делаем на сцене", — добавляет шоумен Антон Лирник.

Первый выпуск шоу "Дом культуры и смеха" выйдет в эфир 23 апреля в 21:20 на телеканале "Россия 1".