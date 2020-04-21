Госдума отказалась от ремонта

21.04.2020, 15:19, Новости дня

700 миллионов рублей, освободившиеся в связи с отменой ремонта зданий нижней палаты парламента, будут направлены на поддержку бизнеса и граждан. Об этом рассказала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Государственный деятель отметила, что в настоящее время сложилась ситуация, в которой необходимо отложить ремонт до лучших времен. Кашеварова напомнила, что начать ремонт в Госдуме планировали в 2020 году, поскольку здание не ремонтировалось почти три десятка лет. Советник Вячеслава Володина также подчеркнула, что в прошлом году в фундаменте были обнаружены пустоты.

Анастасия Кашеварова рассказала, что отказ от ремонта позволяет направить 700 миллионов рублей на более нужные и важные в нынешней ситуации цели. Такова позиция председателя Госдумы, которого в этом поддерживают депутаты. Кашеварова отметила: "Почти тридцать лет ждали и еще подождем".

В связи с запланированным ремонтом Госдумы президент РФ Владимир Путин ранее поручил обеспечить ее временное размещение в Доме Союзов, который располагается на Большой Дмитровке.