 

В офтальмологической больнице Красноярска выявлено почти 90 случаев коронавируса

21.04.2020, 15:16, Новости дня

В Красноярской краевой офтальмологической клинической больнице имени профессора Макарова зафиксировано почти 90 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В период с 07.04.2020 по 19.04.2020 зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, в том числе 13 случаев у сотрудников медицинской организации <…>. Установлено, что случаи заболевания среди пациентов зарегистрированы у 37 жителей г. Красноярска и 39 жителей административных территорий края», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Медучреждение ранее было закрыто на карантин. В регионе по состоянию  на 21 апреля зарегистрировано 370 случаев коронавируса, скончались два пациента, 28 вылечились.

За последние сутки в РФ подтверждено 5 тыс. 642 новых случая коронавируса в 78 регионах, при этом в 45% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни. 



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