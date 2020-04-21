 

Ленин с помощью RT призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

21.04.2020, 15:16, Новости дня

Телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции к 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Первый ролик – «Ленин и торт» – о том, как мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича. «Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом все отпразднуем», – говорится в ролике, опубликованном RT.

На видео «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич один в праздничном колпаке.

«22 апреля – юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», – говорится в ролике.

Третье видео называется «Ленин на удаленке».

«Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом», – говорится в видеоролике.

В четвертом видеоролике – «Ленин на броневике» – отмечается, что выезжать в город нужно только в случае острой необходимости, в том числе на личном транспорте.



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