Доктор Мясников рассказал о «знаковом событии» в борьбе с коронавирусом

21.04.2020, 15:09, Разное

Александр Мясников, сам перенесший коронавирусную инфекцию в легкой форме, заявил, что важным для бессимптомного пациента является лечение на дому. Это известный теледоктор, выступая на канале «Россия-1», отметил, медики уже научились выявлять таковых и назвал это «знаковым событием» в борьбе с COVID-19.

Игнорировать домашнюю терапию, предупреждает эксперт в области медицины, нельзя. Для бессимптомных пациентов врачи разрабатывают методику лечения, выписывают такой же набор препаратов, как при стационаре, и наблюдают за течением болезни, созваниваясь с подопечным по телефону или видеосвязи.

Госпитализацию при коронавирусе в легкой форме проводить не стоит, поскольку в медучреждении человек может заразиться внутрибольничной инфекцией. В РФ научились выявлять пациентов, у которых COVID-19 протекает бессимптомно, что является важным шагом и знаковым событием в противостоянии с его распространением, информирует «Слово и Дело».

Сам Мясников, по его словам, уже перенес вирус COVID-19, но сам не заметил когда. Выявить это помог тест на антитела, показавший положительный результат.