 

На вдову Иосифа Кобзона пожаловались в суд из-за 18 млн рублей

21.04.2020, 15:09, Разное

Ранее умерший Иосиф Кобзон при жизни был нежадным человеком – многим давал взаймы крупные суммы, некоторым помогал безвозмездно. Не все задолжавшие возвратили долг, и теперь вдове певца придется судиться из-за суммы в 18 миллионов рублей.
Экс-помощник Иосифа Кобзона Ефим Петров и его жена 11 лет назад попросили в долг у музыканта 300 000 долларов на открытие музея в Германии, но дело завершилось неудачно, а деньги исполнителю так и не были возвращены. Кобзону пришлось взять в залог более 140 картин и обратиться в суд для законного возврата своих материальных ресурсов. Суд поручил арестовать 337 картин и три раритетных сундука Петрова.

Так как никто из наследников Иосифа Кобзона не подал заявления о правопреемстве, долг считается недействительным. Этим фактом воспользовалась супруга бывшего помощника певца Елена Флерова, подавшая ответный иск на вдову артиста, потребовав от нее вернуть ларцы и картины, оцененные в 18 миллионов рублей. До этого Нелли Кобзон намеревалась добиться возврата 25 миллионов от предпринимателя Вагифа Пейсахова, она призывала признать его банкротом.

О щедрости Иосифа Кобзона ходят едва ли не легенды. Его вдова рассказала, что он помог построить Агинск с домами, школами, детскими садами и соборами. По словам женщины, она часто слышит слова благодарности от многих людей за материальную поддержку, оказанную им в свое время ее супругом.



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