Стало известно о возвращении домой россиян с захваченного в Нигерии судна
21.04.2020, 15:08, Новости дня
Домой в Ростовскую область вернулись два члена экипажа судна, которых в январе в Нигерии похитили пираты, сообщил осведомленный источник.
«В настоящее время они прибыли в Ростов и сейчас находится в режиме двухнедельной самоизоляции», – сказал источник РИА «Новости».
Он не уточнил, когда россияне вернулись домой. Ожидается, что следователи допросят их через две недели.
Напомним, пираты напали на судно Ambika и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка.
Россиян с захваченного судна освободили в начале января.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с российскими гражданами в Нигерии.
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