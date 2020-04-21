 

Стало известно о возвращении домой россиян с захваченного в Нигерии судна

21.04.2020, 15:08, Новости дня

Домой в Ростовскую область вернулись два члена экипажа судна, которых в январе в Нигерии похитили пираты, сообщил осведомленный источник.

«В настоящее время они прибыли в Ростов и сейчас находится в режиме двухнедельной самоизоляции», – сказал источник РИА «Новости».

Он не уточнил, когда россияне вернулись домой. Ожидается, что следователи допросят их через две недели.  

Напомним, пираты напали на судно Ambika и взяли в заложники трех членов экипажа. После этого на судно направили шесть членов спасательной группы для «устранения угрозы», однако между пиратами и спасателями началась перестрелка.

Россиян с захваченного судна освободили в начале января.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с российскими гражданами в Нигерии.



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