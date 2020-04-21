 

«Ракету Победы» подготовили для старта корабля «Прогресс МС-14»

21.04.2020, 14:53, Новости дня

Ракета-носитель «Союз-2.1а», с помощью которой планируется отправить грузовой корабль «Прогресс МС-14» к МКС, собрана на космодроме Байконур, сообщила РКК «Энергия».

«Специалисты РКК «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по общей сборке ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-14» в монтажно-испытательном комплексе площадки 31 космодрома Байконур», – говорится в сообщении на сайте РКК «Энергия».

Старт планируется провести 25 апреля.

В Роскосмосе сообщали, что ракету «Союз-2.1а» назвали «Ракетой Победы», ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы, передает РИА «Новости».

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», запланированный на март с космодрома Байконур, отложили на июль из-за бракованных деталей в ракете-носителе «Протон-М».



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