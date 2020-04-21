Флагманы 2019 года OnePlus 7T и 7T Pro упали в цене на фоне анонса OnePlus 8T и 8T Pro

21.04.2020, 14:53, Разное

В Индии состоялся анонс новых топовых смартфонов OnePlus 8T и 8T Pro. На фоне этого резко упала цена на флагманы 2019 года OnePlus 7T и 7T Pro.

В Китае начались продажи новых смартфонов OnePlus 8T и 8T Pro. В Индии эти аппараты также будут представлены, но лишь в мае, что обусловлено введёнными карантинными мерами. Тем не менее, уже сейчас представители предыдущей линейки упали в цене. Флагманы 2019 года OnePlus 7T и 7T Pro стали дешевле, и теперь модель с самой скромной комплектацией, имеющей 128 ГБ памяти для хранения медиафайлов и установки приложений обойдётся в 456 долларов США. За хранилище, имеющее вдвое больший объём придётся заплатить на 40 долларов больше. Версия же Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ дискового пространства оценивается в 625 долларов.

Те же, кто желает приобрести новинку, уже осведомлены, какую сумму им необходимо иметь в день релиза гаджетов OnePlus 8T и 8T Pro. Стандартные версии с 6/128, 8/128 и 12/256 ГБ флэш и ОЗУ памяти оценены в 545, 585 и 650 долларов. За более мощные модели производитель просит 715 и 780 долларов – это аппараты линейки Pro, имеющие по 8 и 12 оперативной памяти и 128 и 256 дискового пространства соответственно.