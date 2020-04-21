Лавров оценил возможность снижения цены на газ для Белоруссии и Армении

21.04.2020, 14:53, Новости дня

Даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются, в том числе для Армении и Белоруссии, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что в момент заключения соглашений цена на энергоресурсы была ниже рыночной.

«Я считаю, что союзники, конечно же, должны получать экономические преимущества. Но когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть какие-то контрактные обязательства», – передает его слова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о возможном снижении цен на газ для стран ЕАЭС.

Лавров добавил, что до этого к Москве поступили предложения о пересмотре цены.

«Я убежден, что в ходе рассмотрения обращений, а они были в последнее время и от белорусских друзей, и от армянских друзей, наши союзнические отношения, конечно же, принимаются во внимание. Но неправильно, наверное, вспоминать об этом, только когда ситуация становится диаметрально противоположной той, которая была еще три-четыре года назад», – сообщил глава МИД.

По его словам, логику в вопросе о пересмотре цен на газ он видит, но призывает «быть логичным до конца».

«Когда цена, которая сейчас есть для Армении и Белоруссии, была в два-три раза ниже рыночной, это воспринималось как данность. И никто не говорил, что это политика», – сказал Лавров.

До этого в Кремле отметили, что вопрос стоимости российского газа в Евразийском экономическом союзе будет прорабатываться на экспертном уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, цена на природный газ должна быть более гибкой.