 

В Новосибирской области по обвинению в каннибализме задержан 66-летний пенсионер

21.04.2020, 14:53, Разное

Представители СУ СК РФ по Новосибирской области проинформировали о задержании местного жителя, подозревающегося в каннибализме. По имеющимся данным, 66-летний пенсионер прятал на территории своего домовладения три расчленённых трупа.
20 апреля в отделение полиции поступило заявление об исчезновении 36-летнего мужчины, проживающего в одном из сел области. В ходе следственных мероприятий удалось установить, что этот человек в день пропажи отправился в гости, используя в виде транспорта велосипед. После этого о его судьбе никто не знал. Прибывшие к односельчанину стражи порядка нашли двухколёсное средство передвижения, но хозяин дома заявил, гость оставил его у него во дворе, а сам отправился домой пешком. При проверке этих слов полицейские нашли в придворовом строении фрагменты тела. При опознании удалось установить личность погибшего, которым оказался разыскиваемый гражданин. Как позже выяснилось, распивая спиртные напитки, между людьми возникла ссора, и хозяин жилища нанёс гостю многочисленные раны ножом, ставшие причиной гибели последнего.

Помимо этого, при обыске в домовладении найдены фрагменты ещё двух тел. Как оказалось, речь идёт о мужчинах, числящихся в списке без вести пропавших на протяжении трёх лет. В настоящий момент следователи проводят проверку, выясняя, имеет ли причастность 66-летний пенсионер к их смерти. Сам же подозреваемый задержан по обвинению в каннибализме. Известно, житель уже ранее был судим. В 1991 году он получил тюремный срок за убийство сестры.



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