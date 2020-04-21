Нефть марки Brent падает ниже 23 долларов за баррель

21.04.2020, 14:50, Разное

WTI снова ушла в минус.

Цены на нефть марки Brent упала ниже 23 долларов. Стоимость ближайшего фьючерса на лондонской бирже ICE по состоянию на 10:53 мск составляет 22,97 доллара за баррель.

Кроме того, снова ушли в отрицательный диапазон и цены на майский фьючерс нефти WTI. Стоимость нефти этой марки опустилась до – 4,5 доллара за баррель.

Сегодня утром WTI отыграла свои значения после вчерашнего рекордного падения: за баррель WTI давали 1,5 доллара, тогда так накануне американская нефть торговалась по цене почти – 40 долларов.

Падение цен на нефть связано со снижением спроса на энергоресурсы на фоне распространения во всем мире пандемии коронавируса. После обвала на рынке американской нефти WTI по отношению к рублю выросла американская и европейская валюты. Доллар стоит сегодня 76,3 рубля, а курс евро превысил 82,7 рубля.