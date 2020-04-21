 

Греф назвал точные даты пика эпидемии коронавируса в РФ

21.04.2020, 14:48, Новости дня

Сбербанк разработал математическую модель развития распространения коронавируса, согласно которой пик заболеваемости в РФ наступит с 5 по 10 мая, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы сделали математическую модель. По нашим оценкам, такой пик [заболеваемости] наступит в стране примерно с 5 по 10 мая», – сказал Греф в видео-интервью на Сбербанк TV.

По его словам, есть вероятность, что кризис в экономике РФ может быть длинным.

«Если первый период времени мы исходили из того, что сейчас переживем пик кризиса и вернемся к очной жизни – будет быстрое падение и быстрый отскок, то сегодня я лично вижу себе ситуацию совершенно иначе. <…> вполне возможно, что этот кризис будет длинным», – сказал Греф. 

Глава Сбербанка подчеркнул, что в условиях кризиса ряду российских банков может потребоваться помощь. 

«Сегодня банкам не угрожает ничего. На горизонте конец года при длительном продолжении того сценария, в котором мы сегодня находимся, вполне возможно, что целому ряду банков потребуется такая помощь, потому что это может перерасти в сложную ситуацию в банковском секторе. Но это не касается Сбербанка», – сказал он.

Также Греф добавил, что текущий кризис не является банковским, но последствия затронут и банки тоже. 

Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что российская экономика продемонстрирует «серьезные негативные цифры по второму кварталу», однако у страны есть все возможности для быстрого восстановления. 



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