Грузовикам разрешили ездить ночью по Москве без пропусков

21.04.2020, 14:48, Новости дня

Грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22.00 до 6.00 без цифровых пропусков, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Документом вносятся изменения в указ мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ «Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве» (в редакции указа Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ)», передает РИА «Новости».

«Абзац первый пункта 4 приложения к указу дополнить словами «а также случаев передвижения с 22.00 до 06.00 грузового автотранспорта в городе Москве», – говорится в тексте.

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