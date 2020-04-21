Очаг коронавируса обнаружили в Татарстане на кондитерской фабрике

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21.04.2020, 14:48, Новости дня

Очаг коронавирусной инфекции обнаружен на кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах, где заболели 14 человек, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Рост числа случаев произошел, к сожалению, за счет очагов, когда один случай распространяется в коллективах среди сотрудников и, более того, расходится по семьям… Чаще всего занос инфекции в коллектив происходит из домашнего очага. Ярким примером такого распространения служит очаг на фабрике «Акульчев» в Челнах с числом заболевших 14 человек», – передает РИА «Новости» слова Патяшиной.

По ее мнению, первый заболевший сотрудник фабрики заразился от мамы, общавшейся со знакомой с коронавирусной пневмонией.

На данный момент под наблюдением по данному очагу находятся еще 32 сотрудника и 25 членов их семей.

«У всех огромные риски для возникновения инфекции», – отметила Патяшина.

Кроме того, руководитель управления Роспотребнадзора призвала санитарных врачей жестче контролировать соблюдение санитарных требований на предприятиях в период ограничительных мероприятий.

Напомним, в Татарстане действует запрет на посещение магазинов и поездки в общественном транспорте без защитных масок для борьбы с распространением коронавируса. Тем временем, в РФ за минувшие сутки подтверждено 5642 новых случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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