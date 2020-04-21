Трамп хочет использовать обвал цен для пополнения Стратегического нефтяного резерва

21.04.2020, 14:34, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп дал понять, что он намерен воспользоваться обвалом цен на нефть для пополнения Стратегического нефтяного резерва США.

«Сейчас отличное время для закупок нефти», – объявил президент.

Он фактически не признал негативные последствия падения цен для геополитики и занятости в национальной энергетике на фоне коронавирусной пандемии, заявив журналистам, что «проблема, по сути, в том, что больше никто в мире не водит машину».

Президент, который хочет добавить до 75 миллионов баррелей в Стратегический нефтяной резерв, заявил: «Если мы не сможем закупить ее за бесценок, то возьмем все, что сможем получить».

Трамп также сообщил, что он рассматривает возможность прекращения поставок нефти из Саудовской Аравии.

Цены на майские фьючерсные контракты на американскую нефть WTI к завершению торгов снизились до минус 37,63 доллара за баррель. Это первый случай, когда цена на этот товар стала отрицательной.

На фоне испарившегося спроса держатели майских контрактов во вторник должны будут организовать поставку своих баррелей нефти.

«[Цены] поднимутся, и энергетический бизнес будет сильным», – предсказал Трамп, отметив, что другие виды сырой нефти все еще торгуются выше 25 долларов за баррель.

На протяжении нескольких недель цены находились под давлением из-за эпидемии, ударившей по спросу, и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией, которые нарастили добычу. Более недели назад они согласились сократить поставки на 9,7 миллиона баррелей в день, но это не сразу приведет к снижению глобального перенасыщения.

Саудовская Аравия рассматривает возможность сокращения добычи как можно скорее, не дожидаясь мая, сообщила газета Wall Street Journal в Твиттере.