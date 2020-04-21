Джорджия и Теннесси прокладывают дорогу к перезапуску экономики

21.04.2020, 14:34, Новости дня

Губернаторы Джорджии и Теннесси объявили о новых планах возобновления социально-экономической жизни своих штатов на фоне признаков замедления эпидемии коронавируса.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп заявил, что некоторые заведения, включая тренажерные залы и парикмахерские, смогут возобновить работу в пятницу.

Тем временем губернатор Теннесси Билл Ли подтвердил, что ограничения на выход из дома, введенные его указом, действительно истекут 30 апреля.

«Эти заведения откроются в соответствии с конкретными указаниями, которые мы разработаем вместе с экспертами в области медицины и бизнеса как из нашего штата, так и национального уровня, – говорится в заявлении Ли. – Социальное дистанцирование работает, и по мере того как мы будем открывать нашу экономику, будет как никогда важно сохранять социальное дистанцирование, так как от этого зависят жизни людей и их средства к существованию».

Кемп заявил в понедельник, что его штат расширит масштабы тестирования на COVID-19, и что больницы смогут возобновить плановые операции, после того как будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«Учитывая благоприятные данные, расширенное тестирование и одобрительную реакцию наших специалистов в области здравоохранения, мы разрешим тренажерным залам, фитнес-центрам, боулингам, студиям бодиарта, барбер-шопам, косметологам, парикмахерам, специалистам по уходу за ногтями, соответствующим школам и массажистам вновь открыть свои двери в эту пятницу», – сказал Кемп.

Губернатор отметил, что кинотеатрам Джорджии разрешат открыться 27 апреля. В этот же день рестораны могут возобновить обслуживание в своих стенах. При этом бары, парки развлечений и ночные клубы останутся закрытыми до дальнейшего уведомления, сообщил губернатор.

«Принимая эти взвешенные меры, мы вернем жителей Джорджии к работе в безопасных условиях, без ущерба для прогресса, достигнутого в борьбе с COVID-19, – заявил Кемп. – Сегодняшнее объявление – это небольшой шаг вперед, и к нему следует относиться как к таковому».

Эти заявления были сделаны на фоне усиливающихся требований к властям штатов ослабить требования социального дистанцирования и начать перезапускать экономику, пострадавшую от принудительного закрытия бизнеса и увольнений.

По всей стране перед капитолиями штатов и резиденциями губернаторов прошли десятки акций протеста, участники которых призывали отменить жесткие ограничения.

На прошлой неделе президент Дональд Трамп представил план поэтапного перезапуска экономики, который будет зависеть от тяжести вспышки в конкретном штате или регионе.

«Мы можем открыть новый фронт в нашей войне, который мы называем «Заново запустить Америку, – заявил Трамп на брифинге в Белом доме. – Чтобы сохранить здоровье американцев, мы должны сохранить здоровье нашей экономики».

Тем временем, губернатор Южной Каролины Генри Макмастер в понедельник издал указ о возобновлении работы некоторых розничных магазинов, пляжей и других общественных мест.